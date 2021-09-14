В Пензе впервые за 30 лет отремонтировали дорогу к Успенскому собору
Пенза, 14 сентября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В Пензе отремонтировали дорогу, ведущую к Успенскому собору. Выполнение соответствующего поручения 14 сентября оценил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.
На территории Успенского собора расположено Мироносицкое кладбище, где похоронено много почетных жителей Пензы. Также здесь расположены могилы офицеров и солдат, умерших в госпиталях от ран, полученных в годы Великой Отечественной войны. По мнению врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, «это историческое место».
Ремонт дороги провели в максимально сжатые сроки. На территории собора заменили асфальтовое покрытие и бордюрный камень, благоустроили подходы к дороге.
«Наши прихожане благодарят за внимание к их просьбе. Здесь ходить было совершенно невозможно, на моей памяти последний раз асфальт здесь обновляли 27 лет назад», — обратился к Олегу Мельниченко настоятель Успенского собора протоиерей Сергий Лоскутов.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе с 2019 года велась реконструкция моста через реку Суру и подходов к нему от улиц Урицкого и Злобина. На эти цели в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было направлено 932,43 млн рублей, более 90% из которых федеральные средства. 9 сентября, после двухлетней реконструкции мостовое сооружение ввели в эксплуатацию.
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