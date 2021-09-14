Пенза, 14 сентября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В Пензе отремонтировали дорогу, ведущую к Успенскому собору. Выполнение соответствующего поручения 14 сентября оценил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Pnzreg.ru Успенский собор в Пензе

На территории Успенского собора расположено Мироносицкое кладбище, где похоронено много почетных жителей Пензы. Также здесь расположены могилы офицеров и солдат, умерших в госпиталях от ран, полученных в годы Великой Отечественной войны. По мнению врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, «это историческое место».

Ремонт дороги провели в максимально сжатые сроки. На территории собора заменили асфальтовое покрытие и бордюрный камень, благоустроили подходы к дороге.

«Наши прихожане благодарят за внимание к их просьбе. Здесь ходить было совершенно невозможно, на моей памяти последний раз асфальт здесь обновляли 27 лет назад», — обратился к Олегу Мельниченко настоятель Успенского собора протоиерей Сергий Лоскутов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе с 2019 года велась реконструкция моста через реку Суру и подходов к нему от улиц Урицкого и Злобина. На эти цели в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было направлено 932,43 млн рублей, более 90% из которых федеральные средства. 9 сентября, после двухлетней реконструкции мостовое сооружение ввели в эксплуатацию.

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