Москва, 14 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Чем больше будет усилий по отдалению от собственной русской природы, тем быстрее распадётся украинское государство. Об этом 13 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM донецкий политолог, председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Национализм на Украине

Напомним, секретарь Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил с предложением отказаться от кириллического алфавита и ввести на Украине латиницу.

«Мне кажется странным даже обсуждать подобные предложения. Неважно, как это воспринимается в Донецке. Главное, как это воспринимается на самой Украине. Я даже с некоторого рода симпатией отношусь к подобным предложениям. Чем больше будет таких глупых предложений, тем быстрее Украина развалится сама по себе», — заявил эксперт.

Судя по реакции граждан Украины «власть нового президента и его креатура вызывает к себе волны ненависти даже больше, чем Порошенко», отметил политолог. «Для этого нужно было предпринять колоссальные усилия, но им удалось», — заключил Кофман.