Москва, 14 сентября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Приостановку, ограничение использования или приоритетное использование любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера могут начать при необходимости задействоваться в России с марта будущего года, сообщается 14 сентября на портале нормативных правовых актов.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп. 1864

Это нововведение инициировано Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Как отмечается в опубликованном документе, решение ограничить связь будет приниматься «во взаимодействии с приоритетными пользователями на основании анализа состояния сетей связи и средств связи в зоне чрезвычайной ситуации».

Также оно может быть принято на основании «обоснованных предложений соответствующего координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

При этом будет учитываться наличие технической возможности у операторов связи и обеспечение связи в первую очередь для правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности.

Такие меры не должны стать причиной нарушения управления производственными техпроцессами, если есть риск, что это само по себе вызовет новую чрезвычайную ситуацию.