Москва, , 17:14 — REGNUM Стрельбы крылатой ракетой берегового комплекса «Бастион» выполнили в Арктике подразделения Балтфлота, сообщает 14 сентября пресс-служба Северного флота.

БРК «Бастион» Mil.ru

Противокорабельная крылатая ракета была выпущена с архипелага Земля Франца-Иосифа по учебной цели, расположенной в Баренцевом море.

«Стрельба была проведена противокорабельной крылатой ракетой по мишенной позиции, установленной в Баренцевом море на максимальной дальности», — указано в сообщении.

Отрабатывалось уничтожение надводной группировки условного противника.

«Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил», — сообщила пресс-служба Северного флота.

Стрельбу производил боевой расчёт соединения береговых войск Балтийского флота, доставленный на арктический архипелаг несколько недель назад.

Уточняется, что целеуказание боевому расчёту комплекса «Бастион» было выдано фрегатом «Адмирал Касатонов», экипаж которого произвел тренировку по применению бортового ракетного оружия без фактической стрельбы.

Экипаж противолодочного самолёта Ил-38 подтвердил успешное поражение надводной мишени.

Отмечено, что стрельба была выполнена «в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации».

Справка ИА REGNUM: противокорабельный береговой ракетный комплекс «Бастион» предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км.

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