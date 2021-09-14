Гаврилов-Ям, Ярославская область, 14 сентября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Работы по восстановлению общежития «Великосельского аграрного колледжа» в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области не начаты. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.

Уполномоченный по правам ребенка в ЯО Проверка уполномоченного

Как ранее сообщало ИА REGNUM общежитие горел вечером 5 сентября. По данным МЧС потребовалась эвакуация 211 студентов. После пожара уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин провел проверку соблюдения прав несовершеннолетних в обстановке, сложившейся после пожара. Обратно в сгоревшие комнаты студенты колледжа не возвращались.

«Нами вынесено заключение, администрацией колледжа разрабатывается план аварийно-восстановительных работ. Однако необходимо констатировать, что на сегодняшний день указанные работы не начаты», — заявил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Уполномоченный по правам ребенка в ЯО Сгоревшая комната

До пожара в общежитии проживало 270 студентов колледжа.