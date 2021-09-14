Орел, 14 сентября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о халатности должностных лиц возбудили следственные органы в Орле из-за не расселенного аварийного дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе администрации Орловской области. Дело возбуждено на основании материалов прокуратуры, а также по результатам доследственной проверки.

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Речь идёт о многоквартирном доме №38 на улице Металлургов. По данным следствия, в январе 2018 года здание было признано аварийным и подлежащим реконструкции. Но расселять жильцов власти не торопились, также не были приняты и противоаварийные мероприятия. В итоге в июле 2019 года дом был признан подлежащим сносу.

«Здание жилого дома продолжало разрушаться, в связи с чем возникла чрезвычайная ситуация, связанная с обрушением части фасада здания, которая обусловила непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан», — уточнили в Следственном управлении.

Здание о котором идёт речь, разрушается несколько лет — в 2019 году у дома обрушилась часть фасада, в начале 2021 — часть кровли. В сентябре этого года отчаявшиеся получить помощь властей жители так и не расселенного дома обратились за помощью к прокурору области.