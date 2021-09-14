Брянск, 14 сентября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Детский сад «Тюльпанчик» торжественно открыли 14 сентября на территории Старого аэропорта в Советском районе Брянска. На строительство в рамках национального проекта «Демография» потратили свыше 180 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

Https://bga32.ru Детский сад «Тюльпанчик»

Новый детский сад рассчитан на 270 мест, из которых 120 предназначены для воспитанников ясельного возраста. В двухэтажном здании оборудованы 12 групп, интерактивный логопедический кабинет, собственный бассейн, современный спортзал и музыкальный класс, зимний сад, творческие и научно-исследовательские кабинеты. Стоимость объекта составила 183,1 млн рублей.

Это уже третий детский сад, построенный на территории Старого аэропорта — в августе 2019 года здесь заработала «Росинка», а в марте 2021 года открыла свои двери для детей «Гармония». В общей сложности три дошкольных учреждения примут 810 воспитанников.