Москва, 14 сентября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект об отмене обязательного техосмотра в профильный комитет по транспорту и строительству, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Коллаж Ивана Шилова Госдума

Законопроектом, инициированным парламентариями от «Единой России», предлагается отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам.

Техосмотр останется необходим только в случае смены владельца, изменении конструкции автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект может быть принят Госдумой до конца 2021 года.