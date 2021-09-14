Челябинск, 14 сентября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев останется в колонии строгого режима. Ходатайство адвоката о переводе в колонию-поселение отклонил областной суд, пишут СМИ.

Cheladmin.ru Евгений Тефтелев

В июле экс-градоначальник тоже получил отказ в переводе на облегчённый режим. Производство по ходатайству прекратил Калининский райсуд.

Как сообщало ИА REGNUM, Тефтелев был осуждён в октябре 2020 года. За коррупцию ему назначили три года в колонии строгого режима и обязали уплатить штраф в размере 37,5 млн рублей.