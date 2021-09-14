Пенза, 14 сентября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. В торговых центрах Пензы продолжают работу прививочные пункты. У жителей и гостей города есть возможность пройти иммунизацию от COVID-19 без посещения поликлиник.

Mos.ru Вакцинация

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В настоящее время привиться от коронавируса можно в торговых центрах «Коллаж», «Весна» и «САНиМАРТ». Пункт вакцинации, расположенный в Доме молодежи, временно приостановил свою работу.

По данным регионального минздрава, на 14 сентября первым компонентом антиковидных препаратов привили 417 699 жителей Пензенской области. Полностью завершили вакцинацию 376 443 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с начала пандемии подтверждено 66 758 заражений коронавирусом. Выздоровели за все время 55 760 ковид-пациентов.

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