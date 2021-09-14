Новосибирск, 14 сентября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Новосибирской области суд удовлетворил иск компании «Эко-лайн» о взыскании с регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск» долга за транспортировку мусора. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на решение.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

«Взыскать с ООО «Экология-Новосибирск» в пользу ООО «Эко-лайн» 153,9 млн рублей задолженности за период с апреля по декабрь 2019 года, 17,4 млн рублей пени за период с июня 2019 года по сентябрь 2021 года», — говорится в решении суда.

Встречный иск «Экологии-Новосибирск» о взыскании 318,5 млн рублей штрафа суд оставил без удовлетворения.