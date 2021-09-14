Минск, 14 сентября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Подконтрольная властям «Федерация профсоюзов Белоруссии» намерена противодействовать санкциям стран Запада и их союзников, применяемым к Александру Лукашенко и членам его семьи, силовикам, пропагандистам и субъектам хозяйствования. Об этом было заявлено в ходе организованной ФПБ конференции «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека».

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«Пора поставить западных политиков на место и всей мировой общественностью указать и им на нарушения, норм и законов международного права. То заключение, которое подготовлено ведущими экспертами в области международного права, там по пунктам мы указали все нарушения. Будут подготовлены документы в международные суды, институты, ООН, ЮНЕСКО, международную организацию труда, здравоохранения, чтобы там эксперты дали объективную оценку практики применения санкций», —заявил белорусскому гостелеканалу «ОНТ» зампред ФПБ Вадим Грачёв.

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