Брянск, 14 сентября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Отопительный сезон стартует в Брянске с 15 сентября. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Макаров, сообщили ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе мэрии.

Admobninsk.ru Отопительный сезон

Запуск котельных начнётся по графику в течение пяти дней. В первую очередь тепло придёт на социальные объекты, в школы и детские сады. Затем две недели будут проводиться пуско-наладочные работы внутридомовых систем отопления. В Брянске подачу тепла будет обеспечивать 331 котельная. В предыдущие годы отопительный сезон в регионе начинался не ранее 23 сентября.

Крупнейшим поставщиком теплоэнергии в регионе является предприятие «Брянсккоммунэнерго», в ведении которого находятся 132 котельных.