Минск, , 16:53 — REGNUM Александр Лукашенко 10 сентября подписал указ № 339 «Об общественных инспекторах». Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Система «общественных инспекторов» создана «в целях обеспечения социальной активности граждан, совершенствования форм и методов общественного контроля, а также повышения оперативности и эффективности проводимых Комитетом государственного контроля и его территориальными органами аналитических и контрольных мероприятий».

Свою деятельность «общественные инспекторы» будут осуществлять на базе КГК и его территориальных управлений, сказано в указе. Финансирование их деятельности будет осуществляться из средств республиканского бюджета, предусмотренных на нужды КГК, а также «иных источников».

«Органы Комитета вправе привлекать на добровольной основе в порядке, определяемом Комитетом государственного контроля, граждан Республики Беларусь для оказания содействия в проведении аналитических и контрольных мероприятий, реализации иных задач и функций, возложенных на органы Комитета (далее — общественные инспекторы)», — сказано в утверждённом этим же указом «Положении об общественных инспекторах Комитета государственного контроля и его территориальных органов».

«Общественным инспектором может быть лицо, достигшее 25-летнего возраста, имеющее высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование и способное по своим личным, моральным и деловым качествам выполнять задачи и функции, возложенные на органы Комитета», — сказано в п.4 положения.

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