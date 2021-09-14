Кострома, , 18:17 — REGNUM В Костромской области в сентябре за выборами всех уровней намерены следить 1857 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в окружной избирательной комиссии.

УИК в Костроме, выборы 2020 года © Наталья Диева

Самое большое количество наблюдателей — 1066 граждан зарегистрированы от партий. Ещё 460 экспертов призваны кандидатами, 331 человек представляет Общественную палату региона. Наблюдатели будут следить за ходом голосования и подсчетом голосов на 522 избирательных участках с 17 по 19 сентября. Отметим, что фактическое количество наблюдателей может быть меньше заявленного.

Возможность следить за ходом голосования в режиме реального времени есть и у рядовых костромичей. На 195 УИКах будет организована трансляция, подключиться к ней можно после предварительной регистрации на сайте Общественной палаты. Стрим с участков начнётся за день до выборов — 16 сентября. Записи голосования с видеокамер в остальных помещениях будут выложены и доступны к просмотру после выборов.

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