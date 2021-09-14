Нейпьидо, , 16:49 — REGNUM Большие потери несут военные в Мьянме в результате нападений этнических вооруженных групп, пишет 14 сентября The Irrawaddy.

Мьянма DYKT Mohigan

Так, за летние месяцы в республике погибли более 1,7 тыс. военных и 630 получили ранения. Большая часть погибла в перестрелках с противниками военного режима, установленного 1 февраля.

По данным властей Мьянмы, есть погибшие и среди мирного населения: за три месяца убит 431 и ранены 184 гражданских.

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