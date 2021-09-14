Нейпьидо, 14 сентября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Большие потери несут военные в Мьянме в результате нападений этнических вооруженных групп, пишет 14 сентября The Irrawaddy.

DYKT Mohigan Мьянма

Так, за летние месяцы в республике погибли более 1,7 тыс. военных и 630 получили ранения. Большая часть погибла в перестрелках с противниками военного режима, установленного 1 февраля.

По данным властей Мьянмы, есть погибшие и среди мирного населения: за три месяца убит 431 и ранены 184 гражданских.