Москва, 14 сентября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Ирана СейедЭбрахим Раиси провели телефонные переговоры, сообщает 14 сентября пресс-служба Кремля.

Mil.ru Россия Иран

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси», — указано в сообщении.

По информации пресс-службы, обсуждались актуальные вопросы, относящиеся к сфере деятельности в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), торгово-экономические вопросы, а также сотрудничество в борьбе с эпидемией коронавируса.

«Подтверждён обоюдный настрой на укрепление взаимовыгодных российско-иранских отношений в различных областях. В частности, отмечено успешное развитие торгово-экономических связей и налаженное взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, были затронуты некоторые темы международной политики, в том числе ситуация с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе (СВПД).