14 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Климент Александров, , 18:04 — REGNUM События в Афганистане, которые верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель охарактеризовал как «катастрофу и кошмар» для Запада, могли бы ознаменовать перезагрузку для него, реконструкцию и реорганизацию, в результате которых он стал бы динамичным геополитическим игроком на мировой арене и защитил свою территорию, свою культуру, свои достижения, то есть свои принципы и ценности по отношению к человеку.

Выход Elionas2

Современный Евросоюз отвечает на вызовы вялой и неубедительной риторикой, он утратил свой динамизм и авторитет. Другая часть Запада, Соединенные Штаты (в дополнение к внутренним проблемам, расовой дискриминации, недостаточному благосостоянию государства, потокам миграции, политическому расколу, который закончился штурмом Капитолия), на протяжении десятилетий предпринимала ошибочные вмешательства и интервенции в чужие страны с целями беспринципными и непонятными вроде распространения демократии в недоступные для нее исламские государства, которые борются с ней, как и в принципе с западным образом жизни. Президент Байден унаследовал тяжелое бремя, но ему придется восстанавливать ведущую роль своей страны в глобальных делах, он должен найти правильный курс с точки зрения международных отношений своей страны и особенно — с учетом недавней антиевропейской политики своего предшественника — в отношении ЕС.

Евросоюзу, в свою очередь, требуется заново оценить ситуацию, установить новые стратегические приоритеты и, прежде всего, проявить динамизм и смелость, потому что Афганистан, скорее всего, станет катализатором потрясений, из которых возникнут новые геополитические образования со своими провокационными устремлениями в сторону Запада.

Европейский парламент Guilhem Vellut

Эти проблемы, разрушительные для западных обществ, с инструментами новых форм войны, гибридной войны, кибервойны, терроризма, инструментализацией иммигрантов, асимметричных действий, требуют от Евросоюза решения. А Евросоюз на данный момент решения принимать не готов.

Его оборона и безопасность в том виде, в каком они существуют в настоящее время, не гарантируют его защиты. НАТО — это старый оборонный альянс, и новые вызовы уже не по его меркам, а защитный зонтик США и вовсе имеет спорную эффективность, учитывая, что эта страна уже ориентирует свою геополитическую роль на Азию и Тихий океан. НАТО успешно выполнил свою первоначальную и ключевую роль, поскольку Холодная война так и не стала горячей. Однако это послужило тормозом для развития собственной военной мощи ЕС и также препятствовало развитию добрососедских отношений (или даже союза) с Россией после распада Варшавского договора, что сегодня, после событий в Афганистане, полностью оправдало бы такой выбор и смягчило бы его страдания. Докоммунистическая Россия всегда была частью Европы — почему бы ей снова таковой не стать, раз уж географически Урал является европейской территорией.

Запад — Евросоюз, США, Канада — может создать вместо НАТО новый союз, чтобы защитить свою общую культуру, принципы и ценности, которые они установили, от вихря, который может их поджидать, и не дать ему застигнуть себя врасплох.

Солдаты НАТО Daniel Cole

Евросоюз в своем нынешнем виде достиг своих пределов и не может продолжать действовать таким же образом в условиях, которые уже изменились и будут меняться в сторону более конкурентных и агрессивных. Существует необходимость в институциональных изменениях — с углублением и интеграцией — в направлении такой формы федерализации, которая сделает ее более функциональной. Непременным условием является приобретение компетенции в области обороны и безопасности, сопряженной с собственной военной мощью (если говорить про европейские державы), и в то же время единая и динамичная внешняя политика. Иными словами, Евросоюзу требуется исправить свои организационные и рабочие недостатки, чтобы за короткое время стать геополитическим субъектом, с которым нужно считаться.

Западу абсолютно необходима новая стратегия реагирования на предстоящие события в глобальном масштабе. События в нашем мире будут развиваться быстро, не дожидаясь нас.