Москва, , 16:45 — REGNUM Усиление Турции в Закавказье не приведёт к её активизации в Поволжье и на Северном Кавказе. Об этом 14 сентября заявил корреспонденту российский политолог, заместитель директора Института Востоковедения РАН Александр Скаков.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это маловероятно. Такой сценарий был бы возможен в случае резкого ухудшения отношений между Россией и Турцией, как это произошло после сбитого самолёта, да и тогда этого тоже не произошло», — заявил эксперт.

Скорее Турция будет делать акцент на риторике и давлении вокруг Крыма и вопросов, связанных с крымскими татарами, полагает Скаков. «Я не вижу потенциала для каких-либо действий Турции в российских регионах», — отметил он.

Напомним, что в Лачинском районе на территории Нагорного Карабаха стартовали совместные учения Азербайджана и Турции.