Тюмень, 14 сентября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В Тюменской области во время выборов школы будут работать в штатном режиме. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выборы

Напомним, выборы в Госдуму РФ и Тюменскую областную думу состоятся с 17 по 19 сентября 2021 года.

Образовательные организации, на территории которых не располагаются избирательные участки, продолжают работу без изменений в соответствии со своим графиком работы и расписанием. Учащиеся 5−11 классов в рамках акции «На острие науки» проводят учебную, исследовательскую, творческую работу в формате «вынесенных уроков».

В неучебные 18−19 сентября 2021 года в рамках Всероссийской акции «Вместе всей семьёй» для детей и родителей 1−5 классов школ Тюмени и Тобольска пройдёт марафон — фестиваль «Поющий город».