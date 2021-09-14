Москва, 14 сентября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В Год науки и технологий в России Сбер учредил собственную ежегодную научную премию, призванную поддержать деятелей науки за исследования и разработки, результаты которых имеют значительный потенциал влияния на научно-технический прогресс. Как сообщили в пресс-службе кредитного учреждения, общий бюджет премии составляет 60 млн рублей, три лауреата получат премии в размере 20 млн рублей. Сопредседателями комитета премии стали президент председатель правления Сбербанка Герман Греф и лауреат Нобелевской премии по физике профессор Национального университета Сингапура и университета Манчестера Константин Новосёлов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

Премия присуждается в трех номинациях: «Науки о жизни» — охватывает такие направления, как биология, медицина и сельскохозяйственные науки; «Цифровая вселенная» — охватывает математику (включая математические методы в экономике), компьютерные науки и информатику (включая искусственный интеллект и машинное обучение); «Физические науки» — охватывает физику, химию, астрономию, науки о Земле и технические науки.

На соискание премии выдвигаются российские и иностранные ученые, внесшие значительный вклад в развитие науки и технологий и продолжающие активную научно-исследовательскую деятельность, связанную с российскими научными, образовательными учреждениями или технологическими компаниями. Номинирование ученых осуществляется официально приглашенными Сбером российскими организациями, ведущими научную, исследовательскую или образовательную деятельность, а также персонально российскими и международными учеными, предпринимателями и представителями инвестиционного сообщества в сфере технологий. После номинирования заявки проходят независимую экспертизу. Лауреатов определяет комитет, который формируется из числа авторитетных ученых и специалистов в различных областях науки, технологий и представителей высокотехнологичных компаний.

«Кто заставляет мир двигаться вперёд? Это люди — учёные, исследователи, преподаватели. Те, без которых было бы невозможно ни одно эволюционное или революционное развитие человечества, — заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. — Благодаря научным открытиям люди стали дольше жить, научились быстрее передвигаться по планете, передавать информацию за мгновение. Учёным необходимы ресурсы, финансирование, открытые перспективы. Наша премия станет одним из источников поддержки науки и научного сообщества, мы будем стремиться помогать учёным и исследователям не останавливать свою работу, делая нашу с вами жизнь лучше».

«Ключевая задача премии, — отметил лауреат Нобелевской премии по физике, профессор Национального университета Сингапура и университета Манчестера Константин Новосёлов, — это поддержка ученых, работающих в России, которые занимаются наукой и находятся на пике своих исследований. Предстоит очень сложная работа по оценке и выбору победителей, но, несмотря на это, я считаю, что эта инициатива Сбера очень своевременная и правильная».