Сочи, Краснодарский край, 14 сентября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Гостиничный комплекс стоимостью от трёх миллиардов рублей планируется построить в Сочи на территории бывшей судоверфи. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, проект обсуждался на встрече 14 сентября губернатором Вениамином Кондратьевым и гендиректором Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым.

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«В структуру предприятия входит судоремонтный завод в Темрюке. Недавно вы полностью перенесли туда свою судоверфь из Сочи. Благодарен за это решение. Вы сохранили рабочие места и важную отрасль экономики. Теперь на освободившейся территории планируете построить гостиничный комплекс. Туристическая отрасль — одно из самых востребованных направлений для инвестиций. Отдыхающие жалуются на цены в отелях. Появление новых гостиниц и здоровая конкуренция позволят сбалансировать рынок», — сказал Вениамин Кондратьев.

Рахманов сообщил о решении построить в Сочи гостиничный комплекс с зеленой зоной площадью в 7 га. Стоимость проекта оценивается в сумму от 3 млрд рублей.

Вице-губернатор Александр Руппель высказал готовность оказать поддержку проекту, в частности, субсидировать затраты на создание инфраструктуры. Он добавил, что новый проект даст качественный номерной фонд посёлку Лазаревскому и позволит разгрузить центральную часть Сочи. Руководитель департамента по архитектуре и градостроительству края Илья Поздняков напомнил, что участок для будущего комплекса расположен в зоне с ограничением высотности до 12 м. Губернатор Кубани Кондратьев отметил важность соблюдения ограничений, но и подчеркнул важность персонального подхода к инвестиционным проектам.