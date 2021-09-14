Москва, , 16:43 — REGNUM Проблема Афганистана стала предметом разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Пакистана Имрана Хана, сообщили 14 сентября в пресс-службе Кремля.

Имран Хан (сс) Jawad Zakariya

«При обмене мнениями по ситуации в Афганистане выражена заинтересованность в координации подходов двух стран в целях её стабилизации», — говорится в сообщении.

Кроме того, Москва и Исламабад коснулись темы развития двусторонних отношений «в различных областях».

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