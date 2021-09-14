Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Сильный ветер и повышение воды в реках и каналах Санкт-Петербурга стали причиной подтопления прогулочного теплохода «Радость», пришвартованного к набережной канала Грибоедова. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Пресс-служба СЗТП Подтопленный теплоход в Петербурге

Напомним, непогода в Петербурге буйствует с 13 сентября. Из-за циклона «Кийан», который уже покидает регион, в городе на Неве второй день бушует ветер, порывы которого достигают в прибрежной зоне 24 м/с. В результате чего в Петербурге с утра 14 сентября наблюдался подъем воды, которая затапливала набережные и неисправные суда.

«Проводим проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта», — рассказали в ведомстве.

По данным дирекции петербургской дамбы, пиковых значений вода в акватории Петербурга достигла к 11 часам утра, затем уровень воды начал постепенно снижаться. Угрозы наводнения нет.