Афганистан, 14 сентября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Продовольствие и одежда торжественно переданы из Узбекистана в Афганистан в качестве гуманитарной помощи, сообщили 14 сентября в пресс-службе узбекского МИД.

Picstopin.com Гуманитарная помощь

Церемония передачи гуманитарного груза массой 1,3 т прошла в афганском городе Хайратон. Комментируя это событие, официальный представитель временного правительства Афганистана Забихулла Муджахид выразил «глубокую благодарность» президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Добавим, что со стороны Узбекистана в передаче гуманитарной помощи участвовал спецпредставитель по Афганистану узбекского президента Исматулла Иргашев. Прибыл для передачи груза и глава Сурхандарьинской области Тура Боболов.