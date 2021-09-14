Киев, 14 сентября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Верховная рада Украины до конца нынешнего года может отменить мораторий на экспорт леса.

Yarregion.ru Лес

Об этом заявил глава госагентства лесных ресурсов Юрий Болоховец в интервью «Интерфакс-Украина», материал опубликован сегодня, 14 сентября.

Чиновник заявил, что раньше украинский рынок леса представлял интерес для иностранцев из-за дешевой нелегально заготовленной древесины, но сейчас, по его оценке, такой ситуации уже нет.

Болоховец подчеркнул, что на Украине уже фактически работают по европейским ценам, поэтому «ажиотажного спроса» со стороны экспортеров после отмены моратория не ожидается. Он отметил, что власти не видят больших угроз — «ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса».

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2020 года арбитражный суд, который рассматривал соответствующее разбирательство с ЕС, постановил, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах.

Мораторий на экспорт леса был введен в 2015 году правительством Арсением Яценюка на десятилетний период. Эксперты отмечают, что массовая вырубка леса на Украине, похоже, теперь будет нарастать по экспоненте, поскольку «так хочет Европа!».