Москва, 14 сентября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Только усиление присутствия России в Закавказье может быть адекватным ответом на проникновение Турции в регион. Об этом 14 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Закавказье

«Чем может ответить Россия на рост влияния Турции в регионе? Россия должна усиливать своё присутствие в Закавказье», — заявил эксперт.

Россия также должна постоянно вести двусторонние переговоры с Турцией, «добиваясь учёта своих интересов на паритетной основе как в данном регионе, так и в других регионах по периметру наших границ», считает Скаков.

Напомним, что на территории Нагорного Карабаха, а именно в Лачинском районе, соединяющем Карабах с Арменией, а также в Каспийском море проходят совместные военные учения Азербайджана и Турции.