Берёзовский, Свердловская область, 14 сентября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Прокуратура начала проверку после сообщений об обнаружении тараканов в помещениях детского сада № 30, находящегося в посёлке Сарапулка (Свердловская область).

Цитата из м/ф «Федорино горе2. Реж. Наталия Червинская. 1974. СССР Тараканы

Ранее в интернете опубликовали видеозапись, согласно которой на кухне и в других помещениях дошкольного учреждения бегали тараканы. Насекомые перемещались даже по посуде и столовым приборам.

Прокуратура выяснит, как в детском саду соблюдали санитарно-эпидемиологические нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура добилась выплаты пособия по безработице женщине, ранее руководившей детским садом на Среднем Урале.