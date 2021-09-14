Москва, 14 сентября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Все военнослужащие ВС России, курсанты военных училищ, пенсионеры Вооруженных сил, получили заявленные ранее единовременные выплаты, сообщил 14 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании президента России с правительством страны и руководством партии «Единая Россия».

Mil.ru Сергей Шойгу

«Выплаты завершены, о чем докладываю», — сказал Сергей Шойгу.

«Произведена выплата 15 тыс. рублей всем военнослужащим Вооруженных сил, в том числе курсантам, проходящим службу, по состоянию на 31 августа текущего года. Также, Владимир Владимирович, в соответствии с вашим указом от 24 августа о единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающим пенсию, пенсионерам Вооруженных сил министерства обороны единовременно выплачено по 10 тыс. рублей», — уточнил глава российского военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, единовременная выплата в сумме 15 тыс. рублей была назначена российским военнослужащим по решению президента РФ на фоне повышенного уровня инфляции.