Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге проверили больницу, где лечится 15-летняя девочка-сирота весом всего 13 кг. После этого было принято решение обеспечить всех тяжелобольных детей, оставшихся без попечения, индивидуальным сопровождением в лице сотрудника сиротского учреждения, имеющего опыт ухода за конкретным ребенком. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной.

Spbdeti.org Паллиативная помощь детям-сиротам.

После нескольких сообщений о жестоком обращении с детьми, в том числе сиротах, которые обсуждались в социальных сетях, уполномоченный по правам ребенка навестила девочку-сироту, о которой также рассказали в интернете. В свои 15 лет подросток весит всего 13 кг, а ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Автор ролика в Сети рассказал, что ребенку ни в детском доме, ни в лечебном учреждении не оказывается должный уход.

«Как оказалось, информация размещена в интернете человеком, который некоторое время назад оформил временную опеку. Такое решение принимается органом опеки с согласия социального учреждения и позволяет опекуну заниматься сопровождением ребенка в социальном, медицинском учреждении, чтобы в перспективе у него была возможность забрать несовершеннолетнего в семью для дальнейшего проживания», — рассказали в аппарате уполномоченного.

По словам главврача больницы, где сейчас проходит лечение 15-летняя девочка, она госпитализировалась в медучреждение десять раз. Во всех случаях и лечение, и уход велись силами учреждения. Тяжесть состояния девочки обусловлена не заболеванием, а наличием тяжелой врожденной патологии, поэтому качество ее жизни полностью зависит от качественного ухода.

«Обеспечить такой уход может только близкий ребенку человек. В семье — это мама, а в сиротском учреждении — социальный работник. Один и тот же человек должен находиться вместе с ребенком, где бы он ни оказался», — пояснили в аппарате омбудсмена.

По итогам посещения больницы принято решение об обеспечении всех детей, имеющих множественные нарушения и нуждающихся в специальном уходе, госпитализированных из детского дома по медицинским показаниям, обеспечивать индивидуальным сопровождением в лице сотрудника сиротского учреждения, имеющего опыт ухода за этим конкретным ребенком.

В свою очередь, в больнице назначен сотрудник, отвечающий за взаимодействие со всеми детскими домами по вопросу организации госпитализации их воспитанников в сопровождении персонала учреждения. Это необходимо для того, чтобы сократить время ожидания в приемном покое больницы и избежать ситуаций, когда на уровне межведомственного взаимодействия остаются несогласованными определенные вопросы.