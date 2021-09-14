Тюмень, 14 сентября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. В Тюменской области с 1 октября 2021 года вводятся одинаковые тарифы для потребителей, проживающих в домах разных годов постройки. Решение принято на последнем заседании депутатами региональной думы шестого созыва.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

Согласно новой редакции закона «О льготных тарифах» потребители, получающие тепло, холодную воду или водоотведение через одну трубу, будут платить одинаково. Тарифы будут снижены до нижней границы значения.

К примеру, если дома советской постройки платили за воду 33,55 рублей за кубометр, а современной постройки 38,64 рубля за кубометр, то сейчас они будут платить все одинаково по 33,55 рублей, если у них фигурально выражаясь одна труба.

В целом по Тюменской области изменения тарифов коснутся более 100 тысяч квартир и трёх тысяч частных домов.