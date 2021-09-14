Москва, 14 сентября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Администрация действующего президента США Джозефа Байдена решила отложить северокорейскую проблему в долгий ящик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

John Pavelka Флаги КНДР

«Администрация Байдена действительно не хочет иметь дело с Северной Кореей, — сказал Ланьков. — КНДР пока ведет себя спокойно. Во многом потому, что этого от Пхеньяна добивается Пекин. В Вашингтоне понимают, что Северная Корея никуда не делась и осталась потенциально большой проблемой. Однако поскольку сейчас Северная Корея не привлекает к себе внимания, эту проблему можно отложить в долгий ящик. Кроме того, администрация Байдена понимает то, чего не понимали Трамп и его советники: решение северокорейской проблемы, которое бы закончилось сдачей Пхеньяном своего ядерного оружия, крайне маловероятно или даже невозможно».

Как пояснил Ланьков, любые предполагаемые переговоры США с Северной Кореей или любые компромиссы будут включать в себя более или менее прямое признание того факта, что Северная Корея является ядерной державой.

«Признать это довольно сложно психологически и очень опасно политически. Как только такое признание будет сделано, сделавший его президент станет объектом мощнейших нападок со стороны прессы, оппозиции и в целом публики, — сказал эксперт. — Такого президента обвинят в попытках умиротворения агрессора, слабости и безволии. Американское экспертное сообщество уже давно осознало, что ядерного разоружения КНДР не будет, но американское общество в целом и политический класс в целом никак не может понять, каким образом очень бедная и маленькая страна сумела разработать ядерное оружие, представляющее прямую угрозу для США».

Поэтому, как пояснил Ланьков, власти США не могут поверить в то, что на Северную Корею «нельзя найти управу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Россия и Китай поддержат снятие части секторальных санкций, введенных против КНДР.