Казань, 14 сентября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. В столице Татарии продлен льготный режим работы муниципальных парковок. Согласно постановлению, действовать он будет до 30 октября, сообщает мэрия.

Платная парковка

Оплачивать парковочное место необходимо в будни с 07:00 до 18:00. В остальное время, а также в выходные и праздничные дни, парковки останутся бесплатными. Как утверждают рестораторы, данная мера поддержки помогла им привлекать клиентов.

ИА REGNUM напоминает, мэр Казани Ильсур Метшин утвердил решение об изменении режима парковок после встречи в конце марта 2020 года с представителями наиболее пострадавших от пандемии отраслей — туризма, крупных торгово-развлекательных центров, наружной рекламы и сферы общественного питания. Затем льготный режим работы муниципальных парковок неоднократно продлевался.

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