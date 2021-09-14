Москва, 14 сентября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Россия и Китай поддержат снятие части секторальных санкций, введенных против КНДР, если против этого не будут возражать в Вашингтоне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков, отвечая на вопрос о том, остались ли у Пхеньяна друзья на международной арене.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг КНДР

«Друзей у КНДР никогда особо не было. Северокорейская политика всегда исходит из положения о том, что в этом мире каждый сам за себя. И уж КНДР точно сама за себя. Отношения выстраивались исходя из этого положения, — сказал Ланьков. — Тем не менее сейчас стало очевидно, что частичное снятие санкций будет поддержано и Китаем, и Россией, которые не заинтересованы в том, чтобы загонять КНДР в угол. Логика Москвы и Пекина примерно такова: ядерная Северная Корея — это плохо, но Северная Корея в состоянии хаоса — это еще хуже. Кроме того, и Китай, и Россия заинтересованы в том, чтобы сохранять стабильную Северную Корею в качестве буферной зоны».

Поэтому, как полагает Ланьков, и РФ, и КНР необходима относительно дружественная Северная Корея.

«Хотя ни у российских, ни у китайских дипломатов иллюзий по поводу возможности дружбы с Северной Кореей нет. Поэтому если в Совбезе ООН американцы согласятся на то, чтобы не возражать по поводу частичного снятия санкций с КНДР, российские и китайские представители проголосуют в поддержку этого решения», — пояснил Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков объяснил, отмены каких санкций будет добиваться Пхеньян.