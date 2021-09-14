Москва, 14 сентября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Северная Корея пытается добиться отмены так называемых секторальных санкций, которые фактически закрывают ей выход на мировой рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

(stephan) Флаги КНДР

«В Пхеньяне понимают, что значительную часть санкций отменять не будут в любом случае — речь идет о технических санкциях, затрудняющих приобретение комплектующих для ракетного ядерного оружия. Эти санкции останутся и будут соблюдаться, — сказал Ланьков. — Причем не только американцами, но и китайцами и Россией. Однако есть расчет на то, что будут отменены так называемые секторальные санкции, которые предусматривают запрет на продажу на мировом рынке практически всех товаров северокорейского производства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что КНДР готова договариваться с США, но не о денкулеаризации Северной Кореи.