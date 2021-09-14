Москва, , 16:24 — REGNUM Северная Корея готова к переговорам с США, но это не может быть диалог о денуклеаризации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

«КНДР готова к диалогу с США. Но это не может быть диалог о денуклеаризации. Вопрос о сдаче ядерного оружия для Северной Кореи абсолютно неприемлем. Эта позиция сохраняется уже 20 лет и будет сохраняться еще много десятилетий. С другой стороны, КНДР готова к разговору о компромиссе, — сказал Ланьков. — Такой компромисс должен предусматривать частичное замораживание северокорейской ядерной ракетной программы в обмен на снятие или ослабление международных санкций, а также иные уступки со стороны США, их союзников и международного сообщества в целом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что международное обсуждение испытаний крылатой ракеты проведенное КНДР закончится ничем.

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