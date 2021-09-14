Прага, 14 сентября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Несколько дней придётся провести чешскому президенту Милошу Земану в больнице, куда его положили сегодня, 14 сентября, пишет Mladá fronta DNES.

Цитата из х/ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР Медицина на селе

Отмечается, что врачи Центрального военного госпиталя в Праге рекомендовали главе государства оставаться под постоянным наблюдением.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации Земана. Причины не назывались. Напомним, что в начале сентября Земан прошёл медицинское обследование.