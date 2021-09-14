Москва, 14 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Международное обсуждение испытаний северокорейской крылатой ракеты закончится ничем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

Cnbc.com Ракетные испытания в КНДР

«Международное обсуждение этого запуска закончится ничем. Уже сейчас видно, что особого оживления этот запуск не произвел. Разумеется, сигнал считан теми, кому он предназначен, но не факт, что на него будет быстрая или вообще какая-то реакция. Скорее всего, дело ограничится формальными заявлениями, которые будут сотрясением воздуха», — сказал Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что власти КНДР стремятся не допустить резкого обострения обстановки в регионе.