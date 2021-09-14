Москва, 14 сентября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Власти КНДР ведут себя очень осторожно и напоминают США о своем существовании так, чтобы не вызвать резкого обострения обстановки в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков, комментируя северокорейские испытания крылатой ракеты.

Флаги США и КНДР

«Такое поведение для КНДР было характерно всегда. Почти каждого американского президента на протяжении почти двух десятилетий северокорейцы приветствовали то ядерными испытаниями, то запуском ракет, — сказал Ланьков. — На этот раз, однако, есть одна новая черта. Северокорейцы ведут себя очень осторожно. Они умышленно посылают сигналы такого рода, которые недостаточно сильны для того, чтобы спровоцировать резкое обострение обстановки в регионе. В прошлом они стреляли настоящими баллистическими ракетами, способными снести с лица земли Вашингтон и Нью-Йорк. И взрывали ядерные заряды. Сейчас они ограничились проходом боевых собак, конной полиции и запуском крылатой ракеты дальностью в полторы тысячи километров, которая долетает только до Японии. И она летала по замкнутой траектории и не выходила из воздушного пространства КНДР. В отличие от баллистических ракет, испытание которых обычно предусматривает пролет над другими государствами, включая Японию».

По словам Ланькова, расчет КНДР такой: напомнить о себе, но не слишком.

«Не исключено, что это отражает позицию Китая, который сейчас является главным поставщиком продовольствия в страну. И от КНР Северная Корея зависит чрезвычайно сильно. А Китаю серьезная конфронтация в регионе не нужна. И поэтому можно предположить, что китайцы попросили северокорейцев вести себя осторожно, и их просьбы были учтены», — пояснил Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее востоковед объяснил, как Северная Корея пытается подтолкнуть американцев к диалогу.