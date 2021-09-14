Северная Корея решила напомнить о себе, но не слишком сильно – эксперт
Москва, 14 сентября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Власти КНДР ведут себя очень осторожно и напоминают США о своем существовании так, чтобы не вызвать резкого обострения обстановки в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков, комментируя северокорейские испытания крылатой ракеты.
«Такое поведение для КНДР было характерно всегда. Почти каждого американского президента на протяжении почти двух десятилетий северокорейцы приветствовали то ядерными испытаниями, то запуском ракет, — сказал Ланьков. — На этот раз, однако, есть одна новая черта. Северокорейцы ведут себя очень осторожно. Они умышленно посылают сигналы такого рода, которые недостаточно сильны для того, чтобы спровоцировать резкое обострение обстановки в регионе. В прошлом они стреляли настоящими баллистическими ракетами, способными снести с лица земли Вашингтон и Нью-Йорк. И взрывали ядерные заряды. Сейчас они ограничились проходом боевых собак, конной полиции и запуском крылатой ракеты дальностью в полторы тысячи километров, которая долетает только до Японии. И она летала по замкнутой траектории и не выходила из воздушного пространства КНДР. В отличие от баллистических ракет, испытание которых обычно предусматривает пролет над другими государствами, включая Японию».
По словам Ланькова, расчет КНДР такой: напомнить о себе, но не слишком.
«Не исключено, что это отражает позицию Китая, который сейчас является главным поставщиком продовольствия в страну. И от КНР Северная Корея зависит чрезвычайно сильно. А Китаю серьезная конфронтация в регионе не нужна. И поэтому можно предположить, что китайцы попросили северокорейцев вести себя осторожно, и их просьбы были учтены», — пояснил Ланьков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее востоковед объяснил, как Северная Корея пытается подтолкнуть американцев к диалогу.