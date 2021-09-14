Москва, 14 сентября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по информполитике намерен держать на контроле ситуацию вокруг угроз журналисту, который освещал убийство пенсионерки в Бужаниново (Московская область).

ИА REGNUM Госдума

«Если журналист рассказал правду, а не фейк, никакие преследования за это ему не должны грозить. Комитет Госдумы по информполитике обязательно будет держать ситуацию на контроле. Уверен, то же сделает и Союз журналистов России», — отметил глава комитета Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Что же касается самой ситуации в Бужаниново, то это лишнее подтверждение необходимости ужесточать миграционное законодательство, полагает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов в деревне Бужаниново Сергиево-Посадского городского округа. Убийство пенсионерки в деревне Бужаниново, совершенное гастарбайтерами, спровоцировало массовые волнения.

Журналист Андрей Трофимов, благодаря которому вчера посёлок Бужаниново под Сергиевым Посадом прогремел на всю страну, рассказал об угрозах.