Москва, 14 сентября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Северная Корея пытается подтолкнуть американцев к диалогу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал информацию об испытании КНДР новой крылатой ракеты.

Kaihan01.blog.jp Ракетные установки. КНДР

«Чего хотели власти КНДР, организовав этот запуск? Подобные запуски имеют, как правило, два измерения. Чисто военно-техническое и дипломатическое. Военно-техническое измерение совершенно понятно. Они сделали новый вид оружия и хотели его испытать, — сказал Ланьков. — Если же говорить о дипломатическом измерении, то запуск ракеты очень напоминал состоявшийся недавно парад. Это был сигнал, направленный в первую очередь американской стороне. То было напоминание о том, что время не на стороне Вашингтона и что Северная Корея не намерена ждать вечно. КНДР дала понять, что она ждет дипломатических телодвижений и каких-то уступок со стороны США. То есть это такое подталкивание американцев к диалогу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Японии заявили о том, что если сообщения об успешном испытании Северной Кореей новой крылатой ракеты подтвердятся, это может оказаться потенциальной угрозой для безопасности в регионе.