Краснодар, 14 сентября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Проект транспортной доступности северо-восточной части Краснодара представлен 14 сентября на совещании, которое провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, сообщили в пресс-службе администрации края.

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Проект предполагает строительство на северо-востоке Краснодара шести станций городской электрички с пересадочными узлами на другие виды общественного транспорта, а также перехватывающими парковками. Также планируется построить шесть путепроводов и транзитную автодорогу ул. Тихорецкая — аэропорт Краснодар с тремя комплексами развязок.

По словам вице-губернатора, в рамках модернизации транспортной инфраструктуры города важно перенаправить потоки транзитного транспорта за счет обходных дорог с развязками, а также увеличить число выездов из Краснодара на внешние транспортные магистрали. При этом основная задача для проектировщиков на данный момент — обеспечить возможность добраться с окраины Краснодара в центр города за 30 минут.

«Город исторически рассечен на части железными дорогами. И это проблема с точки зрения логистики внутри города. Но решение есть. Существующие железные дороги в связке с линиями скоростного трамвая и другими видами транспорта могут принять огромный пассажиропоток. А также значительно сократить потребность людей в использовании личных автомобилей», — отметил Андрей Алексеенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Вениамин Кондратьев дал поручение разработать проект разгрузки трассы М-4 «Дон» в районе поселка Новознаменского в Краснодаре.