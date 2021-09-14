Москва, 14 сентября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Для военной и экономической экспансии в Азии у Турции не хватит ресурсов. Об этом 14 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Я не думаю, что у Турции сейчас есть потенциал для военного и экономического проникновения в Среднюю Азию. Скорее можно говорить об усилении там роли и позиций Китая» — заявил эксперт.

Для роста гуманитарного влияния Турции в Туркестане «нужны большие финансовые вливания и, как правило, такие вещи идут бок о бок с военным и экономическим проникновением», сказал Скаков.

«Создание сети лицеев и колледжей — дело долгосрочное, и быстрого эффекта не даст. Не думаю, что здесь есть какие-то серьёзные угрозы» — отметил политолог.

Напомним, что в Лачинском районе, на территории Нагорного Карабаха стартовали учения ВС Азербайджана и Турции, что расценивается экспертами как свидетельство проникновения и роста влияния Анкары в Закавказье.