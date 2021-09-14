Москва, 14 сентября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В России сложился среднегодовой темп прироста площади теплиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал новость о том, что урожай овощей в РФ вырос на 8%.

Овощи

«Безусловно, лето было солнечным, и это не могло не сыграть свою роль, — сказал Чеглов. — Но не менее важно, что в последние годы сложился среднегодовой темп прироста площади теплиц. И он колеблется в диапазоне 10−20%. И тогда не все так уж оптимистично, ибо отдача ниже. Но бизнес рентабельный (по томатам — более 50%), грунтовых овощей ожидать не приходится, даже «солнечные» страны переходят на тепличное производство с более высокой урожайностью и менее рисковое».

А значит, как пояснил Чеглов, овощи зимой будут, «но вот по вкусу они останутся «тепличными».

"Сейчас снижения цен я бы не ожидал. Тем более что семенной фонд, оборудование и удобрения завязаны на импорт», — сказал Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Омске стоимость сезонных овощей вновь начала расти.