Калуга, 14 сентября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Подведены итоги конкурса на звание лучшего школьного лесничества Калужской области. Сильнейшей была признана команда школьного лесничества им. П.Д. Симакова из Юхновского района. В индивидуальном зачете победила участница этой же команды. Об этом 14 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии области Владимира Жипу.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Подведены итоги конкурса на звание лучшего школьного лесничества Калужской области

Второй год состязания юных лесоводов проводятся дистанционно в несколько этапов: тестирование, фотозадание «Юный ботаник» и видеозадание «Юный защитник леса». В них приняли участие 58 школьников в составе 24 команд. Они продемонстрировали не только знания о лесных сообществах и их охране, но и свои творческие способности при подготовке проекта «Привал в лесу». Цель мероприятия — профориентационная работа, а также экологическое просвещение молодежи, которое является одной из ключевых задач национального проекта «Экология».

"На калужской земле зарождались истоки лесного дела и специального образования России, а движение школьных лесничеств — одно из самых массовых на территории Центрального федерального округа. Необходимо сохранять и преумножать эти традиции, чтобы в отрасль приходила талантливая молодёжь», — отметил Владимир Жипа.

Для призеров конкурса предусмотрены дипломы и ценные подарки. Награды будут вручены в профильном министерстве 16 сентября на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников леса и лесоперерабатывающей промышленности.