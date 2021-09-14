Саратов, 14 сентября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В саратовском институте развития образования открылся новый центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. В этом году в нем планируют обучить более 1 тыс. учителей-предметников и управленческие команды, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Педагог

В центре по нацпроекту «Образование» оборудованы учебные аудитории, лекторий, медиатека, кабинет для проектной деятельности, коворкинг-зона, зоны для индивидуальных и групповых занятий. Также подготовлена студия для организации онлайн-вебинаров и создания цифрового образовательного контента.

Глава региона Валерий Радаев 14 сентября посетил новый центр и в онлайн-режиме пообщался с педагогами и детьми из центров «Точка роста», открытых при школах в отдаленных селах области.

«Здесь можно вести постоянную работу как с начинающими педагогами, так и с опытными учителями — каждый может узнать что-то новое. Некоторое время назад у нас не было таких центров, теперь по технологической оснащенности наши профессиональные учреждения — одни из лучших», — отметил Радаев.

По словам министра образования Саратовской области Михаила Орлова, в число преподавателей и методистов войдут сотрудники ведущих вузов и колледжей, а также победители конкурса «Учитель года», которые представят свои индивидуальные наработки. Ожидается, что деятельность центра позволит сократить дефицит педагогов на муниципальном уровне.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе центр непрерывного повышения профмастерства педагогических работников начал работу в сентябре в рамках нацпроекта «Образование». Повысят квалификацию с начала учебного года более 600 учителей Пензенской области.

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