Кострома, 14 сентября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. В Костроме вновь возникли проблемы с безналичной оплатой проезда в общественном транспорте. Об этом горожане сообщают в социальных сетях.

Vk.com/ «Жуткая Кострома» Фотография карточки для перевода оплаты (номер водителя скрыт)

В автобусе, обслуживающем маршрут No 57 переводить деньги за проезд гражданам, не имеющим наличности, предлагают на личный номер водителя.

«Что это за перевод средств по номеру телефона? Почему водители автобусов не выдают билеты? Чем, спрашивается, занимается наша администрация?», — написал пассажир в группе ВКонтакте «Жуткая Кострома».

Как ранее писало ИА REGNUM, перевозки в рамках муниципальных контрактов по маршрутам No57 и 94 в Костроме осуществляет организация ООО «ЗаВлаН». Несмотря на то, что весной 2021 года на территории областного центра официально внедрили «безнал», водители автобусов отказывались принимать карты костромичей в июле 2021 года. Руководитель Управления городского пассажирского транспорта Костромы Сергей Будько обещал «ещё раз переговорить с перевозчиками» и «разобраться в проблеме». Судя по всему, говорить и разбираться придется повторно.