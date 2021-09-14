В Костроме не могут решить проблему с безналичной оплатой за проезд
Кострома, 14 сентября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. В Костроме вновь возникли проблемы с безналичной оплатой проезда в общественном транспорте. Об этом горожане сообщают в социальных сетях.
В автобусе, обслуживающем маршрут No 57 переводить деньги за проезд гражданам, не имеющим наличности, предлагают на личный номер водителя.
Как ранее писало ИА REGNUM, перевозки в рамках муниципальных контрактов по маршрутам No57 и 94 в Костроме осуществляет организация ООО «ЗаВлаН». Несмотря на то, что весной 2021 года на территории областного центра официально внедрили «безнал», водители автобусов отказывались принимать карты костромичей в июле 2021 года. Руководитель Управления городского пассажирского транспорта Костромы Сергей Будько обещал «ещё раз переговорить с перевозчиками» и «разобраться в проблеме». Судя по всему, говорить и разбираться придется повторно.