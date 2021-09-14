Ярославль, 14 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Ремонт на улице 8 марта в Ярославле, длящийся уже полгода, обещают закончить на этой неделе. Об этом на заседании комитета по градостроительству транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог Ярославской областной думы заявил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

City-yaroslavl.ru Ремонт улицы 8 марта

Ремонт улицы 8 марта в Красноперекопском районе города ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик работ — ООО «Профиль плюс», которое возглавляет депутат муниципалитета Ярославля, известный хоккеист Илья Горохов. Депутат Ярославской областной думы от «Единой России» Андрей Щенников поднял вопрос о сроках работ.

«Я был на ВКС в пятницу по дорогам. Мы разговаривали про 8-е марта, где протяженность дороги 900 метров, где выступал подрядчик и говорил, что эта дорога будет сделана в среду. И я вчера вечером там был, там даже нижний слой не везде сделан. Хотел узнать: когда она реально будет сделана?» — поинтересовался Андрей Щенников у заказчиков работ.

Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко согласился, что для участка менее километра срок исполнения в полгода действительно значительный.

«Там график работ был согласован. Я до конца не понимаю почему. Там объем небольшой, дорога всего 900 метров, график был согласован с апреля по конец сентября. Конечно, это неправильно. Такие дорогие 900 метров надо делать в течение месяца», — поддержал депутата Роман Душко.

City-yaroslavl.ru Работа на тротуарах

В мэрии пояснили, что столь значительное время понадобилось на ремонт внутренних коммуникаций.

«8-е марта действительно один из сложных объектов в текущем году. Там у нас менялись инженерные коммуникации. Напомню, это центральная часть Красноперекопского района, более 60 колодцев на проезжей части. Мы на штабах в области обсуждали, что на следующий год мы будем корректировать графики по каждой улице, а не по лоту в целом смотреть завершение работ», — объяснил директор ДГХ мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

Чиновник добавил, что ремонт тротуарной части уже полностью завершён, а после того, как уложат асфальт, останется только нанести на дорогу разметку и установить знаки. Ярослав Овчаров пообещал, что укладка асфальта закончится на этой неделе. Остальное будет зависеть от погодных условий. Окончательный срок приемки объекта — 28 сентября.