Махачкала, 14 сентября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Дагестан задолжал перед поставщиком электроэнергии свыше 14,7 млрд рублей. Из них 2,2 млрд рублей — долги предприятий ЖКХ, вошедших в так называемую черную десятку, сообщили 14 сентября в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».

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В этот список входят в том числе ОАО «Махачкалаводоканал» с общей задолженностью более 857,2 млн рублей, МУП «Очистные сооружения канализации Махачкалы и Каспийска», долг которого составил свыше 303,5 млн рублей, и ГУП «Дагводоканал» — 247,6 млн рублей общего долга.

«В целом общая задолженность всех категорий потребителей Дагестана перед группой «Россети Северный Кавказ» на 1 августа текущего года превысила 14,7 млрд рублей (из них 3,2 млрд рублей — неплатежи, образовавшиеся с 1 июля 2020 года)», — говорится в сообщении компании.

Напомним, в июне 2021 года сообщалось, что долги населения Дагестана на тот момент составили 6,9 млрд рублей.

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